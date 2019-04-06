سياسة
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تضارب الأنباء بشأن السيطرة على مطار طرابلس في ليبيا
أعلنت قوات خليفة حفتر سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وكان وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دولياً قال إن القوات الحكومية استعادت المطار بعد استيلاء قوات حفتر عليه لساعات.
تضارب الأنباء بشأن السيطرة على مطار طرابلس في ليبيا
قوات خليفة حفتر أعلنت بسط سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي / AFP
6 أبريل 2019

أعلنت قوات خليفة حفتر، السبت، بسط سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وسط تضارب أنباء حول حقيقة الوضع الميداني في المطار.

وأصدرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لحفتر، بياناً قالت فيه إن "القوات المسلحة في هذه اللحظة (ظهراً)، تبسط سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي".

وأضاف البيان أن القوات "تنفّذ عملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة القادمة".

وسبق أن أعلن الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري، مساء الجمعة، أن قواته بسطت سيطرتها على مناطق جنوب العاصمة، بينها "مطار طرابلس الدولي" (القديم) جنوبي العاصمة.

من جهته، أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دولياً فتحي باشاغا أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مطار طرابلس الدولي، بعد سيطرة قوات حفتر عليه لساعات.

في السياق ذاته اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، السبت، مع الفريق الركن محمد علي محمد المهدي الشريف، رئيس أركان حكومة الوفاق، لمناقشة الوضع العسكري عموماً، وسير العمليات في نطاق المنطقة الغربية وطرابلس الكبرى.

وتطرق الاجتماع، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي التابع للسراج السبت، إلى برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية ومركز العمليات في طرابلس الكبرى والترتيبات التي اتُّخذت لتأمين سلامة المدنيين.

وكان اللواء خليفة حفتر أطلق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفُّز من حكومة الوفاق لصدّ أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر بالتزامن مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

وتشهد ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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