قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن المؤتمر الوطني الجامع لحل أزمة البلاد سيُعقد في موعده "إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على تأجيله".

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي عقده بديوان رئاسة الوزراء، مقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، أن البعثة الأممية عملت منذ عام على عقد الملتقى، ولن تتخلى عن ذلك.

وتابع "انعقاد الملتقى في هذه الظروف أمر صعب، ولدينا رغبة أن يتم في موعده المقرر منتصف أبريل/نيسان الجاري، إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على تأجيله".

وأشار سلامة إلى أن الأمين العامّ فوجئ بالتصعيد العسكري، لكنه أبلغ جميع الأطراف بأن موقف الأمم المتحدة هو ضرورة تخفيف التصعيد العسكري والعودة للعملية السياسية.

يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق قوات خليفة حفتر عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على طرابلس، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع في مدينة غدامس.

وكان سلامة أعلن أن الملتقى سيُعقد منتصف أبريل بحضور أكثر من 100 شخصية ليبية للمساهمة في وضع حد للأزمة في البلاد ضمن خطة العمل المدعومة من المجتمع الدولي.

وتنصّ الخطة على إجراء استفتاء على الدستور وعقد انتخابات تُنهِي الانقسام السياسي في البلاد.

وتشهد ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليّاً بين حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً في طرابلس، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.