أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، السبت، نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقال السبسي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الانتخابي لحزب حركة نِداء تونس بمدينة المنستير، إنه لا يرغب في الترشح رغم أن الدستور يضمن له ذلك.

كما اقترح السبسي عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الحزب، بعد تجميد عضويته منذ سبتمبر/تشرين الأول الماضي، وقال إنّ الشاهد "له الحرية في اختيار العودة أو عدمها".

ويُعقد مؤتمر حزب نداء تونس، السبت، بعد 7 سنوات من تأسيس الحزب، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، والهيئة السياسية للحزب، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.

وسيتم في المؤتمر انتخاب هيئة الحزب السياسية التي ستضم 32 عضواً، وانتخاب لجنته المركزية.

ورغم فوز حزب نداء تونس بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2014، إلا أنه التحق بالمعارضة على خلفية صراع بين مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد .

وكان عشرات النواب والمسؤولين المنشقين عن حزب نداء تونس، أعلنوا مؤخراً تأسيس حزب جديد تحت اسم "تحيا تونس"، ومن المتوقع أن يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر العام الحالي.

وقال عضو لجنة إعداد المؤتمر صالح الحاج عمر، إن "حركة نداء تونس حاولت تجاوز كل المشاكل لعقد هذا المؤتمر، والحزب لا يزال مفتوحاً على كافة مناضليه"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفيما يتعلق بالتوافق مع حركة النهضة، أضاف الحاج عمر أنه حسب "الخط السياسي الجديد للحركة، لا توافق مع حركة النهضة في المرحلة القادمة وهذا خيارنا".