أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها حيال بيان وزارة الإعلام الإريترية ضد تركيا، التي تعد واحدة من شركاء أفريقيا الإستراتيجيين.

وفي بيان نشرته السبت، أشارت الخارجية التركية إلى اعتقادها بأن العبارات، التي لا سند لها في بيان الوزارة الإريترية 3 أبريل/نيسان الجاري، ناجمة عن معلومات مضللة.

وقالت إن تركيا، باعتبارها واحدة من الشركاء الإستراتيجيين لأفريقيا، تواصل تعاونها متعدد الأبعاد مع الدول الأفريقية، وتعلق أهمية كبيرة على أمن واستقرار القارة.

وأكّدت الخارجية أن تركيا شاركت الرأي العام في مختلف المناسبات ترحيبها بعملية التطبيع في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وبالتطورات التي جرت في سياق استقرار القرن الأفريقي.

وكانت وزارة الإعلام الإريترية قد اتهمت، الأربعاء، تركيا وقطر بما قالت إنه محاولة لإفساد علاقتها بإثيوبيا، وادعت أنهما تسعيان لإعادة التوتر لمنطقة القرن الإفريقي.