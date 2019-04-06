سياسة
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"مجموعة السبع" تدعو قوات حفتر للتراجع عن مهاجمة طرابلس
رفضت مجموعة السبع، الجمعة، التصعيد العسكري في ليبيا، ودعت قوات حفتر إلى التراجع عن مهاجمة طرابلس، وطالبت بوقف فوري لجميع الأنشطة العسكرية هناك.
"مجموعة السبع" تدعو قوات حفتر للتراجع عن مهاجمة طرابلس
مجموعة السبع الصناعية الكبرى دعت جميع الأطراف إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية / Reuters
6 أبريل 2019

دعت مجموعة السبع الصناعية الكبرى، قوات خليفة حفتر إلى التراجع عن مهاجمة طرابلس، وطالبت بوقف فوري لجميع الأنشطة العسكرية هناك.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة عقب لقاء جمعهم، الجمعة، في مدينة دينار شمالي فرنسا، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا واليابان وإيطاليا.

وجاء في البيان "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية فوراً، ووقف التحرك تجاه طرابلس".

وأضاف "هذه التحركات تعرقل آفاق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتُعرّض أرواح المدنيين للخطر وتُطيل أمد معاناة الشعب الليبي"، وشدد الوزراء على أنه "لا حل عسكرياً للنزاع الليبي".

وكان حفتر قد أطلق، الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس، برعاية أممية، ما أثار رفضاً محلياً ودولياً.

وردّاً على العملية، أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، سلاح الجو بـ"قصف كل من يهدد الحياة المدنية"، بالتزامن مع تقدم قوات حفتر نحو الغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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