سياسة
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واشنطن تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية وإيران تتوعد بالرد
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن تصنّف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية. من جانبها هددت إيران بإدراج الجيش الأمريكي على قائمتها للإرهاب، إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
واشنطن تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية وإيران تتوعد بالرد
من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية / Reuters
6 أبريل 2019

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن تصنّف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم الإثنين.

من جانبها، امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق وأحالت الأسئلة بهذا الأمر إلى وزارة الخارجية، التي بدورها امتنعت هي والبيت الأبيض أيضاً عن التعليق.

ويحذر منتقدون من أن هذا القرار قد يجعل حكومات غير صديقة في الخارج تتخذ إجراءات مماثلة ضد مسؤولي القوات المسلحة والمخابرات الأمريكية، حسب رويترز.

وسيأتي هذا القرار قبل أسابيع من حلول ذكرى مرور عام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران، وإعادة فرض عقوبات أثرت سلباً على الاقتصاد الإيراني.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد أشارت الجمعة، إلى قرار الإدارة الأمريكية الخاص بتصنيف الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية.

وذكرت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

من جانبها هددت إيران، السبت، بإدراج الجيش الأمريكي على قائمتها للجماعات الإرهابية، إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.

وقال حشمة الله فلاح بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "إذا تم إدراج الحرس الثوري في القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية، فسندرج الجيش الأمريكي على القائمة السوداء للإرهاب بجانب داعش"، حسبما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأدرجت الولايات المتحدة، من قبل، عشرات من الكيانات والأشخاص في قائمة سوداء لانتمائهم للحرس الثوري الإيراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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