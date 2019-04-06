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صراع محتدم قرب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني، والجزائريون يواصلون حراكهم من أجل رحيل كل النظام.

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كر وفر في طرابلس

أسَرت قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، العشرات من قوات خليفة حفتر في منطقة الزاوية قرب العاصمة طرابلس، خلال مواجهة عسكرية تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على إحدى البوابات الأمنية. ونشر المجلس العسكري لتجمع كتائب وسرايا ثوار الزاوية صوراً، قال إنها لعشرات الأسرى من "اللواء 106 مجحفل" و"الكتيبة 107 مشاة" التابعتين لحفتر بعد وقوعهما في قبضة قوات المجلس خلال استعادة السيطرة على البوابة الأمنية 27. [الأناضول]

من جانبه، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، ليبيا بعد لقائه خليفة حفتر الذي بدأت قواته، الخميس، شن هجوم على العاصمة طرابلس، وأعرب الأمين العام عن "القلق العميق" والأمل في تجنّب مواجهة دامية من شأنها إغراق البلاد مجدداً في الحرب. [TRT عربي]

الجزائريون يواصلون رفضهم لرموز النظام

خرج آلاف الجزائريين، للجمعة السابعة على التوالي من الاحتجاجات، في مظاهرات حاشدة هي الأولى عقب استقالة بوتفليقة هذا الأسبوع، تحت ضغوط من المحتجين والجيش. [TRT عربي]

وحمل المحتجون لافتات يدعون فيها لتغيير جذري ومنع رموز النظام من إدارة المرحلة الانتقالية، في حين أفادت تقارير بإقالة مدير المخابرات في علامة أخرى على حدة الاضطرابات عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. [رويترز]