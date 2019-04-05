سياسة
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الاحتلال يستهدف المتظاهرين في غزة ويصيب العشرات
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 83 متظاهراً بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة. وقال مراسل TRT عربي إن الاحتلال استهدف المتظاهرين بالرصاص الحي.
الاحتلال يستهدف المتظاهرين في غزة ويصيب العشرات
جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين  / AFP
5 أبريل 2019

أُصيب 83 متظاهراً فلسطينياً، الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ببيان، إن 83 متظاهراً أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن أحد المصابين "جراحه حرجة".

من جانبه، قال مراسل TRT عربي في غزة سامي برهوم إن قوات الاحتلال استهدفت الفلسطينيين بالرصاص الحي، ما أوقع عدداً من الإصابات.

وشارك فلسطينيون، مساء الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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