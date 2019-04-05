أُصيب 83 متظاهراً فلسطينياً، الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ببيان، إن 83 متظاهراً أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن أحد المصابين "جراحه حرجة".

من جانبه، قال مراسل TRT عربي في غزة سامي برهوم إن قوات الاحتلال استهدفت الفلسطينيين بالرصاص الحي، ما أوقع عدداً من الإصابات.

وشارك فلسطينيون، مساء الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.