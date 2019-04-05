سياسة
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أردوغان: إجراءات شراء S-400 من روسيا مستمرة والتسلّم يبدأ في يوليو
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تركيا تكمل تسديد مستحقات منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 مشيراً إلى أن تسلُّمها سيكون في يوليو/تموز المقبل.
أردوغان: إجراءات شراء S-400 من روسيا مستمرة والتسلّم يبدأ في يوليو
أردوغان قال إن بلاده غير متحمسة لشراء منظومة باتريوت بالشروط الأمريكية الحالية / AA
5 أبريل 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصريحات الأمريكية الحالية حول أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 خاطئة جداً.

وأضاف أردوغان، في تصريحات للصحفيين الجمعة، أن "إجراءات شراء أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا مستمرة وأن عملية التسلّم ستبدأ في يوليو/تموز المقبل".

وأشار أردوغان إلى أن "مسألة شرائنا أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا تحتل مكانة مهمة في الوقت الراهن ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وروسيا، الذي يعقد الأسبوع المقبل".

وأوضح "لقد أكملنا العملية المتعلقة بشراء S-400، وإجراءات التسديد متواصلة".

ولفت إلى أن تركيا تقدمت بطلب شراء منظومة صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة، "إلا أن الأخيرة لم تقدم الشروط المناسبة في البيع مثلما قدمت روسيا بخصوص شراء أنظمة الدفاع الصاروخي S-400".

وأردف أردوغان أن بلاده غير متحمسة لشراء منظومة باتريوت بالشروط الأمريكية الحالية لأنها لا تلبي تطلعاتها.

وأمس الخميس، رفض وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص شراء تركيا منظومة S-400 الروسية.

يشار إلى أن تركيا قررت في 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثُّر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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