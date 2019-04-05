سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنتسّلم مقاتلة رابعة من طراز F-35 الجمعة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الولايات المتحدة سلمت ثلاثة مقاتلات من طراز F-35 لتركيا ومن المقرر تسليم المقاتلة الرابعة اليوم الجمعة، مؤكداً على استمرارية المباحثات بين البلدين حول المقاتلات.
وزير الدفاع التركي: سنتسّلم مقاتلة رابعة من طراز F-35 الجمعة
أقار قال إن بلاده سوف تتسلم مقاتلة من طراز F-35 الجمعة / AA
5 أبريل 2019

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت بلاده حتى الآن ثلاث مقاتلات في إطار مشروع مقاتلات F-35 وإنه من المقرر أن يتم تسليم مقاتلة رابعة اليوم.

وأضاف أقار في تصريحه للصحفيين، خلال زيارته الرسمية إلى كوسوفو أن تركيا تعد واحدة من ثمانية شركاء في مشروع صناعة مقاتلات F-35، وأن بلاده قدمت مبالغ كبيرة للمشروع حتى اليوم، وأوفت بكافة مسؤولياتها حياله.

وتابع "في إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه في مشروع المقاتلات، تم تسليم ثلاثة من مقاتلات F-35 وسيتم تسليم الرابعة اليوم".

وأشار إلى أن أربعة طيارين أتراك يتلقون تدريبات في الولايات المتحدة بخصوص قيادة مقاتلات F-35، بالإضافة إلى موظفين أتراك في مجال الصيانة يتلقون التدريبات أيضاً.

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من طراز F-35 من واشنطن، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا تسلمت مقاتلتين من طراز F-35، في حزيران/يونيو الماضي، ولكنهما ما تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد F-35 مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات المسح الإلكتروني وتقنية التخفي.

يذكر أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة S-400 الروسية، بعد تعثُّر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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