سياسة
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بعد أيام من تنحي بوتفليقة.. إقالة رئيس المخابرات الجزائرية
قالت وسائل إعلام محلية جزائرية، الجمعة، إنه تم إقالة رئيس المخابرات عثمان طرطاق (المعروف ببشير طرطاق)، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني. وأفادت قنوات محلية إن إقالة طرطاق جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
بعد أيام من تنحي بوتفليقة.. إقالة رئيس المخابرات الجزائرية
وسائل إعلام محلية أعلنت  إقالة رئيس المخابرات عثمان طرطاق وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني / AP
5 أبريل 2019

أعلنت وسائل إعلام محلية جزائرية، الجمعة، إقالة رئيس المخابرات عثمان طرطاق (المعروف ببشير طرطاق)، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني.

وأفادت قناة الشروق نيوز الجزائرية نقلاً عن مصادر لم تسمها بأن رئيس المخابرات اللواء طرطاق أُقيل من منصبه.

وقالت القناة إن المخابرات سيتم إلحقاها بوزارة الدفاع الوطني مجدداً، بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية منذ عام 2015.

وأضافت القناة أن إقالة طرطاق جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وعُين بشير طرطاق في سبتمبر/أيلول 2015، رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للفريق محمد مدين المعروف إعلامياً بـ"توفيق" الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.

وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق المخابرات بفروعها الثلاثة: الأمن الداخلي والخارجي والأمن التقني، مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع.

من جانبها، نقلت قناة النهار الجزائرية أن طرطاق "أُعفي من منصبه وغادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشاراً لرئيس الجمهورية مكلفاً بالتنسيق بين المصالح الأمنية".

وأضافت أنه "تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصاً لطرطاق". وأوضحت القناة أنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، بعد أن كان تابعاً لرئاسة الجمهورية منذ 2015.

وقبل أيام ورد اسم طرطاق، في اجتماع سري ضم رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، للتحضير لمرحلة انتقالية، ما أثار حفيظة قيادة الجيش.

وحسب ما تسرب عن هذا الاجتماع فقد كان يهدف لتقديم مقترح لرئيس الجمهورية السابق اليامين زروال لتولي زمام مرحلة انتقالية، بعد تنحي بوتفليقة.

وعقب الاجتماع، اتهم الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، المجتمعين بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.

ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان، إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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