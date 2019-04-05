اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد لفترة تصل حد 12 شهراً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، لم يتم الكشف عن هويته، حسب وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن مصادر أنّ توسك "سيقترح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على منح بريطانيا قدراً من المرونة في عملية خروجها من الاتحاد".

وأضافت أن توسك اقترح "تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد لفترة تصل حد عام، تنتهي في 31 مارس/آذار".

كما أشارت المصادر أن اقتراح توسك يتضمن خيار مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر (عن 31 مارس) إذا صدّق البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست.

من جانبها، أرسلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خطاباً إلى دونالد توسك، رسالة تطالبه فيها بتمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت إنّ بريطانيا "ستبدأ تحضيرات المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية (في 23 مايو المقبل)". وجاءت الرسالة عقب نشر تصريحات المصادر التي تشير إلى عزم توسك منح بريطانيا نحو عام لإتمام عملية "بريكست"، حسب المصدر ذاته.

وحتى اللحظة، من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 12 أبريل الحالي، بعد فشل البرلمان في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.