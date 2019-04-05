سياسة
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بوينغ تعتذر عن الخسائر البشرية بعد تحطم طائرتين إثيوبية وإندونيسية
اعتذرت شركة بوينغ عن الخسائر البشرية الناجمة عن تحطم طائرتين من طراز بوينغ737 ماكس. وقال المدير التنفيذي للشركة الأمريكية إن برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) لطائرة 737 ماكس، تتحمل جزءاً من مسؤولية الخطأ".
بوينغ تعتذر عن الخسائر البشرية بعد تحطم طائرتين إثيوبية وإندونيسية
شركة بوينغ تعتذر عن الخسائر البشرية الناجمة عن تحطم طائرتين من طراز بوينغ737 ماكس / Reuters
5 أبريل 2019

قدّمت شركة بوينغ، الخميس، اعتذارها عن الخسائر البشرية الناجمة عن تحطم طائرتين من طراز بوينغ737 ماكس، بسبب عطل في نظام "MCAS".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، دينيس مويلنبرغ، على حسابه في تويتر، حول حادثتي طائرتين من طراز "737 ماكس 8" لشركتي الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط "ليون إير" الإندونيسية.

وأضاف مويلنبرغ، "نعتذر عن الخسائر البشرية في حادثتي (طائرة) 737 ماكس"، كما قدم المدير التنفيذي تعازيه لأسر الركاب وطاقم الطائرتين.

وأوضح المدير التنفيذي، أن برمجة "نظام تعزيز خصائص المناورة" (MCAS) لطائرة 737 ماكس، تتحمل جزءاً من مسؤولية الخطأ".

وأكد أن حكومتي إثيوبيا وإندونيسيا ستضعان تقاريرهما الخاصة حول تفاصيل الحادثتين.

وأشار مويلنبرغ إلى أنه حسب التقرير الأولي لحادث سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، "هنالك عطل في برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة، لكلا الطائرتين".

وفي 10 مارس/آذار الماضي، لقي157 شخصاً حتفهم، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة، الثانية خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي راح ضحيتها 189 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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