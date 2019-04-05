سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة: من المهم الامتناع عن التحركات التي تخل بروح الوفاق في ليبيا
طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الخميس، أطراف الصراع في ليبيا بالامتناع عن التحركات التي تخل بروح الوفاق الوطني في ليبيا. وأشار إلى دعم بلاده للمؤتمر الوطني الليبي الجامع المرتقب.
أنقرة: من المهم الامتناع عن التحركات التي تخل بروح الوفاق في ليبيا
المتحدث باسم الخارجية التركية أكد عدم إمكانية إنهاء الانقسام في ليبيا إلا عبر الحوار / AA
5 أبريل 2019

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الخميس، إنه "من المهم الامتناع عن التحركات التي تخل بروح الوفاق الوطني في ليبيا".

جاء ذلك في معرض رد أقصوي، على سؤال حول التحركات العسكرية غربي ليبيا، مؤكداً أن بلاده تابعت عن قرب تلك التحركات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب عن اعتقاده بعدم إمكانية إنهاء الانقسام في ليبيا، إلا "عبر الحوار بين الجهات الفاعلة في البلاد"، مشيراً إلى دعم بلاده للمؤتمر الوطني الليبي الجامع المرتقب.

وتنظم بعثة الأمم المتحدة، مؤتمراً للحوار في مدينة غدامس الليبية، بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، رسمياً، انطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

من جانبه، كلف فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، رئاسة أركان القوات الجوية، بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين، في إشارة إلى قوات حفتر.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادات وثوار من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) استعدادهم الفوري لوقف تحركات قوات حفتر في المنطقة الغربية.

كما رفعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وأصدرت تعليماتها لكافة الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us