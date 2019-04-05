سياسة
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تركيا تجدد رفضها الإملاءات الأمريكية حول منظومة S-400
جدد وزير الخارجية التركي رفض بلاده إملاءات واشنطن، بخصوص شراء أنقرة منظومة S-400 الروسية. وقال جاوش أوغلو "موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل في تحديد الجهة التي يمكن أن نشتري منها أسلحة، لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا".
تركيا تجدد رفضها الإملاءات الأمريكية حول منظومة S-400
وزير الخارجية التركي قال إن الولايات المتحدة لا تعطي ضمانات بخصوص بيع منظومة باتريوت / AA
5 أبريل 2019

رفض وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص شراء أنقرة منظومة S-400 الروسية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال جاوش أوغلو، في هذا السياق، "موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل في تحديد الجهة التي يمكن أن نشتري منها أسلحة، لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا".

وبخصوص المحادثات الجارية بين أنقرة وواشنطن بشأن منظومة باتريوت، قال جاوش أوغلو، "يمكننا التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن أسعار منظومة باتريوت، والأمور المتعلقة بها، لكن يجب موافقة الكونغرس لتحقيق تقدم بهذا الخصوص".

وأردف قائلاً "الولايات المتحدة لا تعطينا ضمانات بخصوص بيع منظومة باتريوت، عندها من سيسد احتياجات تركيا لمنظومات الدفاع الجوية، فلا يصح أن تتخذ كل جهة قراراتها بحسب مصالحها".

وأشار جاوش أوغلو، إلى وجود اختلافات في الرأي بين أنقرة وواشنطن بخصوص صفقة شراء منظومة S-400 الروسية ومقاتلات F-35.

وجدد جاوش أوغلو، أن امتلاك تركيا لمنظومة S-400 الروسية، لا يشكل أي تهديد لأنظمة الناتو ومقاتلات F-35.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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