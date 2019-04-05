سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أبريل/نيسان 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 أبريل/نيسان 2019
رئيس الوزراء الليبي يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس / Reuters
5 أبريل 2019

أهم الأحداث:

خليفة حفتر يعلن تحرك القوات الموالية له صوب العاصمة الليبية طرابلس، والبنتاغون يعلن تسليم تركيا مقاتلتين من طراز F-35.

الجديد على TRT عربي:

قوات حفتر في مواجهة حكومة الوفاق قبل أيام من مؤتمر الحوار الوطني

صفقة طائرات F-35 مستمرة.. تأكيد تركي وتذبذب أمريكي

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    حفتر يعلن تحرك قواته نحو طرابلس

    أعلن خليفة حفتر تحرك قواته التي تسيطر على مناطق شرقي ليبيا، صوب العاصمة طرابلس ليصعّد بذلك صراعه مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى مستوى جديد ينذر بالخطر. [رويترز]

    في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الأربعاء، "النفير العام" وطالب القوات الموالية لحكومته بـ"الاستعداد للتصدي لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون". [TRT عربي]

    من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور طرابلس حالياً، عن قلقه "العميق" إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهة، وأكّد أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالحوار بين الليبيين هو السبيل الوحيد لحل مشكلاتهم". [TRT عربي]

    البنتاغون يعلن تسليم تركيا مقاتلتين من طراز F-35

    أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تسليم مقاتلتين من طراز F-35 لتركيا؛ إحداهما أُرسلت إلى قاعدة لوكا بالفعل، فيما ستُرسل الأخرى الجمعة المقبلة. وتأتي الخطوة على الرغم من قلق واشنطن حيال شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية S-400 من موسكو. [TRT عربي]

    وفيما يخص تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا، أكد المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون أن التدريبات مستمرة دون أي تغيير. [الأناضول]

    وتتواصل عمليات التدريب على قيادة المقاتلات المذكورة في قاعدة لوكا، إذ من المقرر أن تستغرق مدة تتراوح بين عام وعامين. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي
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