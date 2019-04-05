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خليفة حفتر يعلن تحرك القوات الموالية له صوب العاصمة الليبية طرابلس، والبنتاغون يعلن تسليم تركيا مقاتلتين من طراز F-35.

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حفتر يعلن تحرك قواته نحو طرابلس

أعلن خليفة حفتر تحرك قواته التي تسيطر على مناطق شرقي ليبيا، صوب العاصمة طرابلس ليصعّد بذلك صراعه مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى مستوى جديد ينذر بالخطر. [رويترز]

في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الأربعاء، "النفير العام" وطالب القوات الموالية لحكومته بـ"الاستعداد للتصدي لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون". [TRT عربي]

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور طرابلس حالياً، عن قلقه "العميق" إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهة، وأكّد أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالحوار بين الليبيين هو السبيل الوحيد لحل مشكلاتهم". [TRT عربي]

البنتاغون يعلن تسليم تركيا مقاتلتين من طراز F-35

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تسليم مقاتلتين من طراز F-35 لتركيا؛ إحداهما أُرسلت إلى قاعدة لوكا بالفعل، فيما ستُرسل الأخرى الجمعة المقبلة. وتأتي الخطوة على الرغم من قلق واشنطن حيال شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية S-400 من موسكو. [TRT عربي]

وفيما يخص تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا، أكد المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون أن التدريبات مستمرة دون أي تغيير. [الأناضول]

وتتواصل عمليات التدريب على قيادة المقاتلات المذكورة في قاعدة لوكا، إذ من المقرر أن تستغرق مدة تتراوح بين عام وعامين. [الأناضول]