أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إرسال إحدى مقاتلتَي F-35 إلى قاعدة لوكا بولاية أريزونا الأمريكية، تمهيداً لإرسالها إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون، في تصريح لوكالة الأناضول، إن المقاتلة الثانية سيتم إرسالها إلى القاعدة المذكورة الجمعة.

وجدد باهون قلق بلاده حيال شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على قرار تعليق إرسال معدات لطائرات F-35 إلى تركيا على خلفية الصفقة التركية الروسية.

وفيما يخص تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا، أكد باهون أن التدريبات مستمرة دون أي تغيير.

يشار إلى أن تركيا سبق لها أن استلمت مقاتلتين من طراز F-35 في يونيو/حزيران 2018، ومع الدفعة الجديدة، تكون بذلك قد تسلّمت 4 مقاتلات من الطراز المذكور، وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة.