أعلن العقيد المتقاعد خليفة حفتر عن تقدم قواته نحو طرابلس، بعد يوم واحد من تحركات عسكرية شهدتها البلاد.

وقال حفتر في كلمة مسجلة، الخميس، إنه أطلق على الهجوم ضد العاصمة الليبية اسم "عملية تحرير طرابلس".

فيما كلف فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، رئاسة أركان القوات الجوية، بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين.

وفي ذات السياق أعلنت قيادات مصراتة وثوارها استعدادهم لوقف تحركات حفتر قرب طرابلس.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وأصدرت تعليماتها لكل الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس، وحمّلت الوزارة المسؤولية الكاملة للطرف المهاجم (في إشارة إلى حفتر) عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم.

ودعت المجتمع الدولي لأن "يضطلع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة، التي ما انفك الطرف المهاجم يقترفها، إجهاضاً لأي أمل في التوافق والسلام".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر وقوع مواجهات في ليبيا.

وأضاف غوتيريش، بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية في ليبيا عبر حسابها على "تويتر"، أنه "ليس هناك حل عسكري والحوار بين الليبيين هو الحل الوحيد للمشاكل بينهم".