سياسة
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تصحيح أكثر من 11 ألف صوت لصالح العدالة والتنمية بالانتخابات في إسطنبول
كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي ياووز، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، عن تصحيح 11 ألفاً و109 أصوات لصالح الحزب بعد إعادة فرز 530 صندوقاً.
تصحيح أكثر من 11 ألف صوت لصالح العدالة والتنمية بالانتخابات في إسطنبول
جرى تصحيح 11 ألفاً و109 أصوات لصالح حزب العدالة والتنمية بعد إعادة فرز 530 صندوقاً / AA
4 أبريل 2019

كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان ياووز عن تصحيح 11 ألفاً و109 أصوات لصالح حزبه منذ 1 أبريل/نيسان الجاري، بعد إعادة فرز 530 صندوقاً في إطار الانتخابات المحلية التي جرت الأحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ياووز، الخميس، في مقر رئاسة حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، للتعليق على التطورات الخاصة بإعادة فرز الأصوات بناء على طعون تقدم بها الحزب للسلطات المعنية.

وقال ياووز "اتضح أيضاً أن هناك 1641 صوتاً لصالح حزب العدالة والتنمية، في مجموع 5857 صندوقاً، وذلك في إطار إعادة فرز الأصوات الباطلة".

وبيّن أنه جرى كذلك تسجيل 64 صوتاً لصالح الحزب في 121 من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل.

وتابع ياووز "تم تصحيح كل هذه الأصوات، وهناك أصوات أخرى سنعمل من أجل تصحيحها".

وشدّد على أن الحزب اكتشف في جدول للنتائج كمية كبيرة من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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