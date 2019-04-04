استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، القائم بأعمال النظام السوري بالعاصمة عمان أيمن علوش، للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب.

وطالبت الخارجية في بيان لمتحدث الوزارة سفيان القضاة النظام السوري بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية التي تراعي مثل هذه الحالات.

وحسب البيان نفسه، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام السوري، وطلب منه أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي أن "ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستياءها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب".

وأشار البيان إلى أن الاستدعاء يأتي للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة، ويتم اعتقالهم دون أسباب.

وشددت الخارجية الأردنية على أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك في أي أردني بالأجدى أن "تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول".

وحذرت من أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على 30 مواطناً أردنياً".

واتهمت الخارجية الأردنية، النظام السوري بأنه "لم يجب بشكل واضح على المخاطبات بشأن المعتقلين، كما لم يبدِ أي نوع من التعاون".

ونقلت الخارجية الأردنية، عن علوش، أنه وعد بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبراً عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.

وشهدت علاقات البلدين، خلال فترة الأزمة المستمرة في سوريا، حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لسفير النظام لديها، في مايو/أيار 2014.

واختار الأردن، منذ بداية الأزمة، الحياد في مواقفه المعلنة إزاء ما يجري، مُطالباً في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها. إلا أن النظام السوري، تمسك بالتشكيك الدائم والاتهامات المستمرة لعمّان، بدعمها المعارضة، وهو ما نفاه الأردن جملةً وتفصيلاً.