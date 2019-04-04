سياسة
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صادرات الربع الأول من العام الجاري الأعلى في تاريخ تركيا
ارتفعت الصادرات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 44 ملياراً و567 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في تاريخ تركيا. وقالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان إن "صادراتنا في آذار/مارس 2019 بلغت 16 ملياراً و334 مليون دولار".
صادرات الربع الأول من العام الجاري الأعلى في تاريخ تركيا
وزيرة التجارة التركية قالت إن صادرات شهر مارس بلغت رقماً قياسياً بتجاوزها 16 مليار دولار / AA
4 أبريل 2019

بلغت الصادرات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري 44 ملياراً و567 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أعلى مستوى في تاريخ تركيا.

وقالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان في تصريح لها بالعاصمة التركية أنقرة، الخميس، إن "صادراتنا في آذار/مارس 2019 بلغت 16 ملياراً و334 مليون دولار، وهذا رقم قياسي على مستوى الشهر المذكور" .

وأضافت "بلغ حجم صادراتنا في الربع الأول من العام الجاري 44 ملياراً و567 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ تركيا للفترة المذكورة".

وتابعت الوزيرة "وارداتنا خلال مارس انخفضت بنسبة 17.8% وبلغت 18 ملياراً و299 مليون دولار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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