سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 أبريل/نيسان 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 أبريل/نيسان 2019
جاوش أوغلو قال إن ترمب أبلغ الرئيس أردوغان بأن عدم بيع واشنطن منظمة صواريخ باتريوت لتركيا كان خطأ / AA
4 أبريل 2019

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يؤكد أن صفقة S-400 مع روسيا أُبرمت وأن الأمر قد انتهى، وطرابلس تعلن النفير بعد توجه قوات حفتر إلى غرب ليبيا.

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وزير الخارجية التركي: صفقة S-400 مع روسيا أُبرمت وانتهى الأمر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن صفقة منظومة S-400 مع روسيا أُبرمت "وانتهى الأمر، ولن تتراجع تركيا عنها"، مضيفاً في كلمة له أمام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أن "الولايات المتحدة عرضت علينا مؤخراً منظومة باتريوت، لكن دون ضمانات للبيع". [TRT عربي]

ولفت جاوش أوغلو، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترف في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدم بيع واشنطن منظمة صواريخ باتريوت لتركيا كان خطأ. [الأناضول]

حكومة طرابلس تعلن النفير بعد توجُّه قوات حفتر إلى غرب ليبيا

أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الأربعاء، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة؛ إثر رصد تحركات لقوات خليفة حفتر، قرب العاصمة طرابلس. [TRT عربي]

وقال مسؤولون، الأربعاء، إن قوات حفتر تحركت إلى غرب البلاد في مهمة محتملة بهدف ما قالت إنه “تحرير الوطن من الإرهاب“، مشيرين إلى أن العاصمة طرابلس قد تكون وجهة مقصودة. [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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