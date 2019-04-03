أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الأربعاء، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة؛ إثر رصد تحركات لقوات خلفية حفتر، قرب العاصمة طرابلس.

وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته "بالاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية"، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأضاف السراج "التزمنا ضبط النفس في السابق تجاه افتعال متعمد للأزمات، لكن أمام هذا الإصرار على تبني هذا النهج العدائي الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه، فقد أصدرنا التعليمات، وأعلنا حالة النفير العام".

وشدد على أنه "لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، والحرب لا تجلب إلا الدمار للبلد، والمعاناة للشعب".

ولفت السراج إلى أن "هذا التصعيد الممنهج يأتي قبل أيام معدودة من عقد الملتقى الوطني الجامع للحوار، الذي يرى فيه الليبيون بصيص أمل ومخرجاً من الأزمة، وفرصة لتوحيد المؤسسات وطريقاً يوصل للانتخابات، لكن هذه الأطراف بخطابها هذا، ستعمل على تقويض كل ذلك".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي لقوات حفتر، المسيطرة على شرقي ليبيا، تحرك وحدات عسكرية تابعة لها إلى المنطقة الغربية، بذريعة "تطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية" في إشارة إلى الكتائب غير الخاضعة لها، والداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وقال مسؤولون مقربون من حفتر، الأربعاء، إن قوات العقيد المتقاعد تحركت إلى غرب البلاد في مهمة محتملة، مشيرين إلى أن العاصمة طرابلس قد تكون وجهة مقصودة، وفق وكالة رويترز.

ولم يقل أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر الذي يسيطر على شرقي البلاد، بشكل مباشر إن كانت قواته ستتحرك صوب طرابلس في غرب ليبيا.

وأضاف المسماري "ستفرح نساء طرابلس باستقبال الجيش الليبي كما فعلنا في بنغازي وفي درنة" في إشارة إلى مدينتين في الشرق سيطرت عليهما قوات حفتر بالقوة.

وفي تسجيل مصور نشره المكتب الإعلامي لقوات حفتر، ظهرت قافلة تضم مركبات مدرعة وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة.

وقال المكتب في بيان قصير مع التسجيل المصور الذي جرى نشره "تنفيذاً لأوامر حفتر تحركت العديد من الوحدات العسكرية إلى المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها".

وبدأت قوات حفتر في يناير/كانون الثاني حملة للسيطرة على جنوب البلاد والحقول النفطية الواقعة فيه.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة هذا الشهر مؤتمراً في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا لبحث حل سياسي يمهد لإجراء الانتخابات في البلاد وتجنب مواجهة عسكرية.