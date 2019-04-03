سياسة
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وزير الخارجية التركي: صفقة S-400 مع روسيا أُبرمت وانتهى الأمر
أكد وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا، وهي لن تدخل هذا المسار. وأشار إلى أن صفقة منظومة S-400 مع روسيا أُبرمت وانتهى الأمر.
وزير الخارجية التركي: صفقة S-400 مع روسيا أُبرمت وانتهى الأمر
وزير الخارجية التركي قال إن الصفقة مع روسيا أُبرمت وانتهى الأمر  / AA
3 أبريل 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن صفقة منظومة S-400 مع روسيا أُبرمت "وانتهى الأمر، ولن تتراجع تركيا عنها".

وأضاف في كلمة له أمام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس الحلف، "الولايات المتحدة عرضت علينا مؤخراً منظومة باتريوت، لكن دون ضمانات للبيع".

وأشار جاوش أوغلو إلى أنه "لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا، وهي لن تدخل هذا المسار".

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترف في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدم بيع واشنطن منظمة صواريخ باتريوت لتركيا كان خطأ.

وأشار إلى أن تركيا لم تتمكن لعدة سنوات من الحصول على الباتريوت، وحاولت الحصول على منظومة دفاع جوي من حلفاء آخرين ولكن لم يتم الأمر، وهو ما دفعها لشراء منظومة S-400 من روسيا.

وشدد على أن تركيا في حاجة عاجلة إلى منظومة دفاع جوي، بسبب التهديدات الموجودة في المنطقة.

وقال إنه لا توجد ضرورة لربط منظومة S-400 بمنظومات الناتو، وأن هذا ليس هدف تركيا، ولن تقوم بربط منظومة S-400 بأي منظومات سلاح للناتو.

كما أكد أن منظومة S-400 لن تعد أياً من أسلحة الناتو ومنظوماته عدواً، بما فيها طائرات F-35.

يشار إلى أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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