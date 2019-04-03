سياسة
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بوتفليقة يخاطب الشعب برسالة ويطلب الصفح
التمس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال مساء الثلاثاء، الصفح والمسامحة من الشعب، في رسالة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية. وقال إنه يغادر الساحة السياسية وهو غير حزين أو خائف على مستقبل البلاد.
بوتفليقة يخاطب الشعب برسالة ويطلب الصفح
بوتفليقة طالب في رسالته بتمكين الشباب والنساء من الوصول إلى الوظائف الإدارية والسياسية / Getty Images
3 أبريل 2019

وجّه الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، رسالة وداع لشعبه طلب فيها "المسامحة والصفح" عن أي تقصير خلال مساره في الحكم طيلة 20 عاماً.

وقال في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية "وأنا أغادر سدة المسؤولية وجب عليّ ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا".

وتابع "وغايتي من الكتاب ألا أبرح المشهد السياسي الوطني على تناءٍ بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته من حيث لا أدري، رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء".

وقال "أطلب منكم وأنا بشر غير منزه عن الخطأ، المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل".

وأضاف بوتفليقة "أغادر الساحة السياسية وأنا غير حزين أو خائف على مستقبل بلادنا".

وحرص بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 على الإشارة إلى أن فترة حكمه كانت حصيلتها إيجابية.

وقال "إن كوني أصبحت اليوم واحداً من عامة المواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي والعشرين وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من قبل".

الرئيس الجزائري المستقيل الذي واجه العديد من الانتقادات لعدم تمكينه للشباب، قدم ما يشبه وصية جاء فيها "رجائي رعاية خاصة لتمكين فئتي الشباب والنساء من الوصول إلى الوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية، ذلك أن ثقتي كبيرة في قدرتهما على المساهمة في مغالبة ما يواجه الوطن من تحديات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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