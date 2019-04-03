سياسة
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المفوضية الأوروبية: 12 أبريل/نيسان الموعد النهائي لبريكست
ردّاً على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مهلة إضافية لتأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إن الاتحاد لن يوافق على التمديد ما لم يمرر البرلمان البريطاني اتفاق الخروج قبل 12 أبريل/نيسان.
المفوضية الأوروبية: 12 أبريل/نيسان الموعد النهائي لبريكست
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر يقول إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تأجيل بريكست مجدداً / AA
3 أبريل 2019

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تمديد آخر لبريكست ما لم يمرر البرلمان البريطاني اتفاق الخروج.

جاء ذلك بعد طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منحها تمديداً إضافياً قصيراً إلى ما بعد 12 أبريل/نيسان الجاري حتى تتمكن من إيجاد مخرج لمأزق بريكست.

وأشار يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي جاهز لبحث علاقة أوثق مع بريطانيا إذا غيّرت لندن خطوطها الحمراء التفاوضية.

وكانت ماي قالت، الثلاثاء، إنها ستبدأ محادثات مع زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن من أجل إيجاد طريقة للخروج من مأزق بريكست.

وأضافت أنها تحتاج إلى أن يمدد الاتحاد الأوروبي لفترة إضافية قصيرة أخرى الموعد النهائي لبريكست والذي مدده من قبل من 31 مارس/آذار الماضي إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.

ولم تنجح ماي، حتى الآن، في إقناع مجلس العموم البريطاني بالموافقة على خطتها لبريكست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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