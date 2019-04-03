قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تمديد آخر لبريكست ما لم يمرر البرلمان البريطاني اتفاق الخروج.

جاء ذلك بعد طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منحها تمديداً إضافياً قصيراً إلى ما بعد 12 أبريل/نيسان الجاري حتى تتمكن من إيجاد مخرج لمأزق بريكست.

وأشار يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي جاهز لبحث علاقة أوثق مع بريطانيا إذا غيّرت لندن خطوطها الحمراء التفاوضية.

وكانت ماي قالت، الثلاثاء، إنها ستبدأ محادثات مع زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن من أجل إيجاد طريقة للخروج من مأزق بريكست.

وأضافت أنها تحتاج إلى أن يمدد الاتحاد الأوروبي لفترة إضافية قصيرة أخرى الموعد النهائي لبريكست والذي مدده من قبل من 31 مارس/آذار الماضي إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.

ولم تنجح ماي، حتى الآن، في إقناع مجلس العموم البريطاني بالموافقة على خطتها لبريكست.