قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لمناقشة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل الأزمة السورية.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحفيين، أن نتنياهو سيكون في موسكو، الخميس، في زيارة عمل قصيرة يجتمع خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن روسيا ستنظر في خطة حل الأزمة السورية التي من المتوقع أن يعرضها نتنياهو على بوتين.

ويُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت نقلاً عن مسؤول رفيع، إن نتنياهو عرض خطة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، حول حل الأزمة السورية.

وادّعى الإعلام الإسرائيلي أن خطة نتنياهو التي تنص على إخراج إيران من سوريا، حظيت بقبول بوتين، فيما نقلت وسائل الإعلام عن المسؤول نفسه، أن نتنياهو عرض الخطة ذاتها على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.