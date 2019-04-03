تقع مكتبة السلطان عبد المجيد الثاني في قصر دولمة بهتشه بالشق الأوروبي لمدينة إسطنبول التركية، وتضمّ أكثر من 14 ألف أثر جمعها السلطان عبد المجيد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين.

وتتجاوز كونها وجهة معرفية، إذ تُعَدّ شاهداً تاريخياً يروي محطات فاصلة في العهد العثماني.

وقال عدنان غايهان، نائب رئيس إدارة القصور الوطنية، إن "مكتبة السلطان عبد المجيد تعدّ من أجمل أماكن قصر دولمة بهتشه".

ووضّح أن السلطان عبد المجيد شكّل مكتبته الخاصة عبر جمع الكتب والآثار العلمية الأخرى من أماكن مختلفة داخل وخارج تركيا.

ولا تقتصر لغات الكتب والآثار التي تحويها المكتبة على التركية والعثمانية، إذ تحتوي على مصادر باللغات الفرنسية والعربية والفارسية.

وتحتوي المكتبة على كتب أبرزها الكتب المغطاة بالرخام.

شاهدتاريخي

وإلى جانب احتوائها على مصادر علمية وكتب نادرة، شهدت المكتبة أحداثاً تاريخية بالغة الأهمية، إذ شهدت لحظات تبليغ السلطان عبد المجيد قرار البرلمان التركي آنذاك، إلغاء الخلافة رسمياً، ونفيه مع أفراد أسرته خارج الأراضي التركية.

وأضاف غايهان أن السلطان عبد المجيد استقبل مساء الثالث من مارس/آذار 1924، والي إسطنبول آنذاك حيدر بك، الذي أبلغه بدوره قرار إلغاء الخلافة العثمانية رسمياً، ووجوب خروجه من الأراضي التركية خلال ساعة ونصف من تَسلُّمه القرار.

ولم يتمكن السلطان عبد المجيد، خلال تلك المدة القصيرة من جمع مقتنياته الشخصية كافة وكتبه التي في المكتبة، فكان أن اصطحب معه بعضها، فيما نسي دفتره المصرفي ودفتر الشيكات، اللذين يُعرَضان حاليّاً في المكتبة.

وتضم المكتبة 14 ألفاً و134 مصدراً بين كتاب ومجلة وصحيفة، ودفتر مذكّرات، وألبوم صور، وموسوعات ومعاجم، إضافة إلى مصادر أخرى مرئية ومكتوبة ومسموعة، وغيرها من المقتنيات الشخصية للخليفة عبد المجيد.

ويُذكر أن السلطان عبد المجيد كان يجيد فن الرسم أيضاً، ويمارسه بكثرة، ممَّا يفسّر وجود لوحات رسمها بنفسه، تُعرَض حاليّاً في المكتبة.

ومعظم محتويات المكتبة من الكتب التي حصل عليها السلطان عبد المجيد من خارج تركيا، أو التي أهداها إليه الكُتّاب، والتي تتراوح تواريخها بين عامي 1840 و1920.

وتستقبل المكتبة زوارها في الوقت الحالي على مدار أيام الأسبوع، ما عدا الاثنين.

وعبد المجيد الثاني هو ابن السلطان عبد العزيز اﻷول، وقد وُلد في إسطنبول في 29 مايو/أيار 1868.

تَولَّى السلطان عبد المجيد الحكم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1922، وخُلع من منصبه في 3 مارس/آذار 1924، ونُفي إثر ذلك مع 150 أميراً وأميرة عثمانيين وأحفادهم خارج الأراضي التركية، بموجب قرار البرلمان التركي.