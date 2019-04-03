أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، استمرار العلميات التدريبية التي تُقدَّم حالياً لطيارين وفنيين أتراك، على كيفية استخدام وصيانة طائرات F-35، في قاعدة "لوك" الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون مايك أندروز، إن "تدريبات الطيارين والفنيين الأتراك تتواصل في قاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا".

والإثنين كان السيناتور الجمهوري جيمس إينهوف، قد قال إنه "قد تم اتخاذ قرار بوقف عمليات تدريب الأتراك في قاعدة لوك".

ورفض أندروز الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت هذه التدريبات مشمولة أم لا بقرار البنتاعون الصادر مؤخراً، بشأن تعليق "عمليات التسليم والأنشطة" المتعلقة بشراء تركيا مقاتلات الجيل الخامس F-35، على خلفية عزم أنقرة شراء منظومة الصواريخ الروسية S-400.

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثُّر جهودها المطوَّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

وتخطط أنقرة أيضاً لشراء 100 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا قد تسلمت مقاتلتين من طراز F-35، في يونيو/حزيران الماضي، ولكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

ومؤخراً أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، قرب تسليم تركيا مقاتلتين جديدتين من طراز F-35، ليصبح العدد 4.

وأوضحت الوزارة أنها تخطط لإرسال المقاتلتين الأوليين إلى تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ وذلك عقب إتمام اختبارات الطيران في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد F-35، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.