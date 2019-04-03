قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء قرارها السابق الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في عدد من اللجان الانتخابية بـ8 أقضية بولاية إسطنبول.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، سعدي كوان، إن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، ليس الأول من نوعه وإنما جرى تطبيقه سابقاً.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، أمام مقر اللجنة في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار كوان إلى أن اللجان المحلية في 8 أقضية بإسطنبول تلقت طعوناً من الأحزاب السياسية، وقرر بعضها إعادة فرز الأصوات.

وبيّن أن لجنة الانتخابات في إسطنبول تلقت اعتراضاً على عملية إعادة الفرز، واتخذت قرارا بالتريث ووقف العملية.

وأكّد أن اللجنة العليا تلقت بدورها اعتراضاً على قرار لجنة إسطنبول، وقررت استكمال إعادة الفرز.

وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الأصوات الباطلة فقط هي التي ستخضع لإعادة الفرز، قال كوان "في معظمها".

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لتحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.