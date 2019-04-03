سياسة
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تركيا.. إلغاء قرار وقف إعادة فرز الأصوات الباطلة بـ8 أقضية بإسطنبول
اتخذت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قراراً بإلغاء قرارها السابق الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في عدد من اللجان الانتخابية بـ8 أقضية في إسطنبول. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة ليس الأول من نوعه.
تركيا.. إلغاء قرار وقف إعادة فرز الأصوات الباطلة بـ8 أقضية بإسطنبول
اللجنة العليا للانتخابات تقرر إلغاء قرارها السابق الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في عدد من أقضية إسطنبول / AA
3 أبريل 2019

قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء قرارها السابق الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في عدد من اللجان الانتخابية بـ8 أقضية بولاية إسطنبول.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، سعدي كوان، إن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، ليس الأول من نوعه وإنما جرى تطبيقه سابقاً.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، أمام مقر اللجنة في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار كوان إلى أن اللجان المحلية في 8 أقضية بإسطنبول تلقت طعوناً من الأحزاب السياسية، وقرر بعضها إعادة فرز الأصوات.

وبيّن أن لجنة الانتخابات في إسطنبول تلقت اعتراضاً على عملية إعادة الفرز، واتخذت قرارا بالتريث ووقف العملية.

وأكّد أن اللجنة العليا تلقت بدورها اعتراضاً على قرار لجنة إسطنبول، وقررت استكمال إعادة الفرز.

وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الأصوات الباطلة فقط هي التي ستخضع لإعادة الفرز، قال كوان "في معظمها".

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لتحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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