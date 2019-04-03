سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية: ندعو الدول الأجنبية لتجنب التدخل في شأننا الداخلي
طالب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون جميع الأطراف، بما فيها الدول الأجنبية، باحترام المرحلة القانونية بخصوص الانتخابات المحلية. جاء ذلك ردّاً على تعليق متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، على الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا.
الرئاسة التركية: ندعو الدول الأجنبية لتجنب التدخل في شأننا الداخلي
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قال إن الانتخابات المحلية تمت في أجواء تتسم بالهدوء والنظام / AA
3 أبريل 2019

دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون "جميع الأطراف إلى احترام المرحلة القانونية (بخصوص الانتخابات المحلية) وتجنُّب جميع الخطوات التي قد تُفهم على أنها تدخُّل في الشؤون الداخلية لتركيا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول التركي، الثلاثاء، على حسابه الرسمي في تويتر، رداً على تعليق متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، على الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا، الأحد الماضي.

وقال ألطون في تغريدته "ندعو جميع الأطراف بما فيها الدول الأجنبية إلى احترام المرحلة القانونية (بخصوص الانتخابات المحلية) وتجنُّب جميع الخطوات التي قد تُفهم على أنها تدخُّل في الشؤون الداخلية لتركيا".

ولفت إلى أن الانتخابات المحلية التي جرت الأحد 31 مارس/آذار "تمت في أجواء تتسم بالهدوء والنظام"، مضيفاً "الانتخابات هي العمود الفقري لديمقراطيتنا، ومنذ 70 عاماً يعبّر شعبنا عن إرادته من خلال الصناديق الانتخابية".

وأضاف قائلاً "خروج الانتخابات نزيهة وعادلة، مسؤولية السلطات كافة، كما أن عملية فرز الأصوات تحمل أهمية كبيرة هي الأخرى وفق قوانيننا".

وشدد ألطون على أنهم يتابعون من كثبٍ الطعون والاعتراضات التي تَقدَّم بها بعض الأحزاب السياسية في تركيا على نتائج الانتخابات، بذريعة وجود أخطاء إجرائية وغيرها من المخالفات.

وأعرب المسؤول التركي عن ثقته الكاملة بقدرة الجهات التركية المعنية بالعملية الانتخابية، على التوصل السريع والنزيه والقاطع، إلى حل الخلافات كافة.

وكان متحدث الخارجية الأمريكية بلادينو، قال الثلاثاء، إن "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس الديمقراطيات كافة، أي إن قبول النتائج المشروعة أمر ضروري، ولا ننتظر أقلّ من ذلك من تركيا التي لها تقليد طويل ومشرّف في هذا الصدد".

جاء ذلك في أول تعليق من الوزارة الأمريكية على الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا يوم الأحد الماضي، على لسان متحدثها روبرت بلادينو.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لتحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us