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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتقدم باستقالته للمجلس الدستوري، وماي تبحث عن مخرج لبريكست وتحذير أوروبي من الانسحاب دون اتفاق.

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الرئيس بوتفليقة يتقدم باستقالته للمجلس الدستوري

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه لينهي بذلك مسيرة 20 سنة في الحكم تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد دعمتها قيادة الجيش.

وقال بوتفليقة في رسالة استقالته التي قدمها للمجلس الدستوري ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية، مساء الثلاثاء، إن استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/نيسان، جاءت لتجنب "انزلاقات وخيمة". [TRT عربي]

وأخطر بوتفليقة المجلس الدستوري، رسمياً، بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، في رسالة قال فيها "يشرفني أن أنهي رسمياً إلى علمكم أني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيساً للجمهورية، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري، الموافق لـ2 أبريل 2019. إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعاً". [الأناضول]

ماي تراهن على محادثات مع المعارضة لكسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء إنها ستطلب تأجيلاً جديداً لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتوافق مع زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين على اتفاق للخروج، في مناورة في اللحظة الأخيرة لكسر الجمود بشأن القضية التي أثارت غضب الكثيرين داخل حزبها. [رويترز]

كما عقدت ماي اجتماع أزمة مع كبار وزرائها، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية بشأن بريكست، فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق الأسبوع المقبل. [وكالة الصحافة الفرنسية]