سياسة
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الخارجية التركية: لا يحق لأي دولة التدخل بانتخابات دولة أخرى
قالت وزارة الخارجية التركية إنه لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة أخرى. جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الوزارة التركية، ردّاً على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها متحدث الخارجية الأمريكية حول الانتخابات المحلية التركية.
الخارجية التركية: لا يحق لأي دولة التدخل بانتخابات دولة أخرى
الخارجية التركية قالت إن الانتخابات المحلية جرت في أجواء تتسم بالديمقراطية والنزاهة  / AA
3 أبريل 2019

أكدت وزارة الخارجية التركية أنه "لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة أخرى بشكل بعيد عن الديمقراطية والقانون، ولا توجد سلطة لأي دولة لترى نفسها مصدراً لمشروعية تلك النتائج".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن متحدث الوزارة التركية، حامي آقصوي، الثلاثاء، رداً على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها روبرت بلادينو، متحدث الخارجية الأمريكية حول الانتخابات المحلية التركية، التي جرت الأحد الماضي.

وشدد آقصوي على أن تركيا دولة قانون، وأن الانتخابات المحلية جرت في أجواء تتسم بالديمقراطية، والنزاهة، والسلام، والاستقرار.

كما أكد أن "انعكاس إرادة الناخبين من خلال الصناديق أمر أساسي، ومن ثم يتعين على الجميع احترام النضال القانوني والديمقراطي الذي تم إظهاره في هذا الإطار".

وتابع قائلاً "إرادة الشعب هي مصدر مشروعية الانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المخولة بإثبات الكيفية التي تجلت بها هذه الإرادة عبر الصناديق، والمخولة بتقييم عملية تقديم جميع الأطراف للطعون".

واستطرد في ذات السياق قائلاً "من ثم فإنه لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة أخرى بشكل بعيد عن الديمقراطية والقانون، ولا سلطة لأي دولة لترى نفسها مصدر مشروعية لتلك النتائج".

وأضاف آقصوي مشدداً على أن "أي مقاربة أو عادات معادية للديمقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلقي بظلالها على كون تركيا دولة ديمقراطية. فالشعب التركي أظهر في 31 مارس/آذار بشكل جلي مدى التزامه الديمقراطية من خلال مشاركته الكبيرة في تلك الانتخابات".

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لتحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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