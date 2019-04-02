سياسة
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وكالة الأنباء الجزائرية: الرئيس بوتفليقة تقدم باستقالته للمجلس الدستوري
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره إنهاء ولايته الرئاسية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الجزائري تمسُّكه بمطلب إعلان شغور منصب الرئيس.
وكالة الأنباء الجزائرية: الرئيس بوتفليقة تقدم باستقالته للمجلس الدستوري
رئيس الأركان الجزائري أكد أن بيان الرئاسة الجزائرية الأخير مصدره قوى غير دستورية وليس الرئيس / Reuters
2 أبريل 2019

أبلغ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري، الثلاثاء، قراره إنهاء ولايته الرئاسية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء قرار بوتفليقة بعد وقت قصير من إعلان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تمسُّك المؤسسة العسكرية بتطبيق المواد الدستورية المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، منتقداً ما سمّاه "التعنُّت من قبل جهات لا تهمها سوى مصلحتها"، وورد ذلك في بيان لوزارة الدفاع، الثلاثاء، بعد اجتماع القيادة الكاملة للجيش.

وقال رئيس الأركان قايد صالح، إن بيان الرئاسة الجزائرية الصادر، الإثنين، والذي أعلن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد للاستقالة "مصدره قوى غير دستورية وليس الرئيس"، وأن الجيش سيرفض أي قرار خارج الدستور، في إشارة إلى تعهُّد الرئاسة بقرارات هامة قبل رحيل بوتفليقة.

وأضاف صالح "بصفتي مجاهداً ضد الاستعمار الفرنسي لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد الشعب من مؤامرات".

وأشار إلى أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".

وتابع "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ إننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز لهذا الشعب الذي صبر طويلاً، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".

وقال قايد صالح إن "عصابات تحاول تهريب أموال الشعب المنهوبة نحو الخارج"، دون أن يسمّي المقصود بكلامه.

وشدد رئيس الأركان "نؤكد مرة أخرى أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصراً من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين من قدرة الشعب على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقيناً أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرهم إلى الزوال، أما الوطن فهو باقٍ إلى الأبد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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