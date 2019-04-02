قدم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، طعناً في نتائج الانتخابات المحلية بالعاصمة أنقرة، إلى لجنة الانتخابات العليا.

وأوضح رئيس فرع أنقرة لحزب العدالة والتنمية، هاكان هان أوزجان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنهم قدموا كل طعوناتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة.

وقال أوزجان، عقب عمليات تدقيق الأصوات، تبين أن 108 آلاف و680 صوتاً تم عدّها غير صحيحة، وبدورنا قدمنا اعتراضنا للجنة الانتخابات.

وأشار إلى وجود عدم انسجام واضح بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد الأصوات وفرزها بصناديق أنقرة. ولفت أوزجان إلى وجود مخالفات في 3 آلاف و217 صندوقاً. وأضاف أن ذلك يمثل ما يقارب ثلث الصناديق في أنقرة.

وقدم حزب العدالة والتنمية التركي أيضاً طعناً في نتائج انتخابات أقضية إسطنبول إلى لجنة الانتخابات العليا التركية. وقال رئيس فرع إسطنبول لحزب العدالة والتنمية، بيرام شان أوجاك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنهم قدموا كل طعوناتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات في 39 قضاء في إسطنبول.

وأوضح أنهم تقدموا بطعونهم على خلفية وقوع أخطاء ومخالفات تتناقض مع قوانين الانتخابات منذ عمليات التصويت في إسطنبول. وبيّن أنهم لا يريدون أن يضعوا جميع موظفي لجنة الانتخابات تحت شبهة، ولكن هناك بعض الموظفين قاموا بمخالفات خلال أدائهم لوظيفتهم، ولم يؤدوا مهامهم بشكل سليم.

وطالب بإعادة فرز الأصوات الباطلة والبالغ عددها 319 ألفاً و578 صوتاً، مبيناً أن إعادة احتساب تلك الأصوات ستغير نتيجة الانتخابات.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفان، إن مرحلة الاعتراض على نتائج الانتخابات المحلية بدأت الإثنين، وحتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء.

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، التي جرت الأحد، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدرم، على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أكرم إمام أوغلو.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 % من أصوات الناخبين مقابل 37.64 % لتحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.