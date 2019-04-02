سياسة
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ماي تتمسك بأمل بريكست الأخير.. وقادة الاتحاد الأوروبي صبرهم ينفد
تستمر محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإيجاد مخرج لأزمة بريكست في ظل حالة من التحذير يطلقها قادة الاتحاد الأوروبي قبل الـ12 من أبريل/نيسان، ومعارضة داخلية تأبى الموافقة على خطتها للخروج من الاتحاد.
ماي تتمسك بأمل بريكست الأخير.. وقادة الاتحاد الأوروبي صبرهم ينفد
بريطانيا تبحث عن فرصة أخيرة في مشوار بريكست  / Reuters
2 أبريل 2019

يستعد البرلمان البريطاني، لمناقشة مشروع قانون سيتقدم به حزب العمال المعارض، بهدف منع خروج البلاد من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

وفي تغريدة لها على حسابها على تويتر، الثلاثاء، قالت النائبة عن حزب العمال، إيفيت كوبر، إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيُلزم حكومة تيريزا ماي بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق.

بدوره، أكد رئيس مجلس العموم جون بيركو، في بيان، عدم وجود أي عائق أمام المجلس لإقرار مشروع القانون المذكور في يوم واحد.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد اجتماع وزاري لسبع ساعات، الثلاثاء، بأنها ستحاول إجراء مباحثات حزبية مع زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، لكسر جمود البريكست في البرلمان.

وأوضحت ماي أن بريطانيا ستسعى لتأجيل آخر لبريكست على أمل الفوز بموافقة البرلمان على اتفاق يتعلق بشروط مغادرتها الاتحاد الأوروبي.وحسب وكالة رويترز وافق زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين على لقاء تيريزا ماي سعياً للخروج من أزمة بريكست.

تجدد إخفاقات ماي

يأتي تصريح ماي وسط تزايد القلق بشأن مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل/نيسان، وهو الموعد النهائي الذي منحته الدول المتبقية السبع والعشرون في الكتلة لبريطانيا للمغادرة أو الخروج بخطة جديدة.

وفشل البرلمان، الإثنين، في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصوّت أعضاء البرلمان، على 4 مقترحات وهي"البقاء ضمن اتحاد جمركي مع الدول الأوروبية، والبقاء ضمن سوق موحدة بعد مغادرة الاتحاد على غرار دولة النرويج".

أما المقترحان الآخران فهما "بقاء كل ربوع بريطانيا في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء العمل بالمادة 50 الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

صبر الاتحاد الأوروبي ينفد

من ناحيتها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن تتمكن بريطانيا من إيجاد الطريقة المناسبة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ميركل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيخلف ورائه غموضاً، مشيرة إلى أن تحقيق بريكست باتفاق هو أفضل وسيلة للخروج.

من جهته حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن "يبقى مرتهناً" لأزمة بريكست، قائلاً إن تمديداً لفترة طويلة لموعد خروج بريطانيا من الكتلة "ليس حتمياً".

وقال ماكرون، الذي كان يتحدث خلال زيارة لرئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار إلى باريس، إن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبقى مرتهناً لحل أزمة سياسية في المملكة المتحدة على المدى الطويل".

وأضاف أن فرنسا "منفتحة" على تأجيل بريكست لفترة طويلة بناء على شروط معينة لكن ذلك ليس حتمياً ولا تلقائياً.

بدوره، قال المفوض الأوروبي لشؤون بريكست ميشيل بارنيه، الثلاثاء، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "يصبح يوماً بعد يوم أكثر ترجيحاً"، محذراً من عملية خروج غير منظمة للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد دون اتفاق، فمن شأن ذلك التأثير على التجارة والسفر بين الجانبين، مع فرض ضوابط جديدة على الحدود، ولوائح جديدة للتعاملات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقدّر بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس، الإثنين، قيمة ما فقدته بريطانيا من النمو الاقتصادي أسبوعياً منذ تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، بـ600 مليون جنيه إسترليني (787.5 مليون دولار).

وتوقع البنك أنه حال بريكست بدون اتفاق، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 5.5% مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني 17% دون تحديد مدىً زمنى.

ومؤخراً، وقّع أكثر من 6 ملايين شخص، على العريضة الإلكترونية التي تطالب بإلغاء بريكست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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