دشن مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، الثلاثاء، مبادرة مجتمعية تحت عنوان "مرحباً أخي"، للحوار بين الحضارات والتعايش بين الأمم.

وتهدف المبادرة العالمية، إلى تفعيل المحاصرة الشعبية والعالمية لكافة مظاهر العنصرية والقتل على الهوية ومنع أسبابها، لا سيما بعد هجوم المسجدين الإرهابي في نيوزلندا، والتصدي المجتمعي لكل أشكالها وموجباتها بغية بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بسلام، بحسب المنظمين.

المبادرة مستوحاة من عبارة الأفغاني داود نبي، الذي استقبل منفذ هجوم المسجدين ببشاشة قائلاً "مرحبا أخي"، فيما باغته القاتل بوابل من الرصاص ليرديه قتيلاً.

ودُشنت المبادرة في مركز حريات، غير الحكومي، بمنطقة باشاك شهير في مدينة إسطنبول، بمشاركة عشرات من الحقوقيين والباحثين العرب والأتراك.

وقال عمر فاروق كوركماز، المستشار السابق لرئيس الوزراء التركي، في كلمته خلال تدشين المبادرة "نحن في أمسّ الحاجة إلى الحوار بين الديانات والثقافات المختلفة".

وأكد "نحن المسلمين مَن أسسنا مبادئ التعايش في التاريخ، ووثيقة المدينة المنورة شاهدة على ذلك، كانت عندنا بعد انتهاء الخلافة العثمانية صدمة بسبب انتهائها، والآن لا بد لنا من مبادرات أن ننزل نصوص السلام الشرعية بطرق عملية".

من جهته، قال طارق الزمر، رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "المبادرة معنية بالتصدي للعنصرية والذين يدعون للكراهية بكل أنواعها".

ورأى أن "أهم ما يميز مبادرة "مرحباً أخي"، أنها تستهدف المجتمع المدني، لأنها تخاطب أشكال المجتمع كافة وصولاً إلى تشبيك القوى الناعمة المحفزة للمجتمعات".

ودعا المركز المنظم للفعالية، في بيان وزعه عقب إطلاق المبادرة، كل الرموز العالمية والشخصيات العامة، والتجمعات الحقوقية والإنسانية والخيرية، وكافة الهيئات والمؤسسات غير الحكومية، للتضامن والمشاركة في إنفاذ المبادرة المجتمعية العالمية التي تستلزم استثمار يقظة الضمير العالمي.

وفي 15 مارس/آذار، استهدف متطرف أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، مسجدين في مدينة "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، بالسلاح، وقتل 50 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 50 آخرين.

وتمكنت السلطات من توقيف الإرهابي الذي بث لحظات تنفيذه الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي اليوم التالي من الهجوم مثل الأخير أمام المحكمة ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.