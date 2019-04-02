قام فريق الإنقاذ الطبي الوطني التابع لوزارة الصحة التركية بتقديم مساعدات طبية لموزمبيق، التي تعاني من انتشار أمراض معدية مثل الكوليرا والحمّى.

وتكفي المساعدات الطبية 10 آلاف شخص تضرروا من إعصار إداي، الذي ضرب مناطق مختلفة في موزمبيق، حسب وكالة الأناضول.

ونُقلت المساعدات الطبية إلى موزمبيق عبر طائرة شحن عسكرية تابعة لرئاسة الأركان التركية.

وقام الفريق بتسليم المساعدات الطبية إلى مستشفى قريب من مدينة بيرا التي تعاني من كثرة انتشار الأمراض المعدية.

وأمس وزع الهلال الأحمر التركي مساعدات غذائية على 233 عائلة تضررت منازلها بسبب إعصار إداي الذي ضرب مدينة بيرا الموزمبيقية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت أرسلت طائرتين من المساعدات الإنسانية إلى موزمبيق عقب الإعصار.

وبدأ إعصار إداي الاستوائي المصحوب بأمطار غزيرة، اجتياح مدينة بيرا الموزمبيقية في 14 مارس/آذار الماضي، قبل أن ينتقل إلى زيمبابوي ومالاوي المجاورتين.

وتسبب الإعصار في محاصرة بيرا وقطع الطرقات المؤدية إلى باقي مدن البلاد، كذلك أجبر على إغلاق مطار المدينة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء فيها.