سياسة
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نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو قبيل الانتخابات
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتوجه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، دون إبداء الغرض من الزيارة.
نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو قبيل الانتخابات
نتنياهو عقد عدة لقاءات مع زعماء العالم في الآونة الأخيرة في محاولة لتعزيز صورته قبيل الانتخابات / AFP
2 أبريل 2019

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال مكتب نتنياهو إنه سيزور موسكو، لكنه لم يذكر الغرض من الزيارة، ويأتي اجتماعهما الخميس قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية التشريعية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

وأكد ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، الثلاثاء، الزيارة المرتقبة، قائلاً إنها ستكون لقاء موجزاً للزعيمين "لتبادل الآراء".

وكان نتنياهو التقى بوتين عدة مرات، آخرها في فبراير/شباط الماضي، لمناقشة التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وتحتفظ إسرائيل وروسيا بخط ساخن لمنع قواتهما الجوية من الصدام فوق سوريا.

ويحاول نتنياهو تعزيز صورته في مسعى لإعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اقتراع 9 أبريل/نيسان، لكنه يواجه اتهامات محتملة بالفساد ومعارضة قوية في الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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