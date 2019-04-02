سياسة
2 دقيقة قراءة
زعيمة المعارضة الأوكرانية تتهم الرئيس بتزوير الانتخابات
أقرت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو بخسارتها في السباق الانتخابي، الثلاثاء، لكنها اتهمت الرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشينكو بالتزوير في الجولة الأولى.
زعيمة المعارضة الأوكرانية تتهم الرئيس بتزوير الانتخابات
تيموشينكو قالت إنها ستركز على الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في خريف 2019. / Reuters
2 أبريل 2019

اتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة والمعارِضة يوليا تيموشينكو ،الثلاثاء، رئيس البلاد الحالي بترو بوروشينكو بتزوير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد يومين من الانتخابات، التي احتلت فيها المركز الثالث، قالت إنه "لا يجب أن يخوض جولة الإعادة.. لقد وصل إليها عن طريق التزوير".

وأوضحت تيموشنكو رغم ذلك أنها لن تطعن في النتائج، إذ تعتقد أن المحاكم خاضعة لسيطرة الرئيس أيضاً. كذلك رفضت وجود كل من زيلينسكي وبوروشنكو في جولة الإعادة.

ووفقاً لنتائج مفوضية الانتخابات الوطنية، فاز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي (41 عاماً)، الذي يلعب دور رئيس خيالي في مسلسل تلفزيوني شهير، فوزاً مريحاً على بترو بوروشينكو الذي احتل المركز الثاني.

ويخوض زيلينسكي وبوروشينكو سوياً جولة الإعادة في 21 أبريل/نيسان الجاري.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن يوليا تيموشينكو، التي كانت رمزاً ثابتاً في السياسة الأوكرانية لعقدين، تصدّرت السباق حتى قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي أجريت الأحد.

بينما قالت تيموشينكو إنها ستركز على الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في خريف 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us