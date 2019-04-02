اتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة والمعارِضة يوليا تيموشينكو ،الثلاثاء، رئيس البلاد الحالي بترو بوروشينكو بتزوير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد يومين من الانتخابات، التي احتلت فيها المركز الثالث، قالت إنه "لا يجب أن يخوض جولة الإعادة.. لقد وصل إليها عن طريق التزوير".

وأوضحت تيموشنكو رغم ذلك أنها لن تطعن في النتائج، إذ تعتقد أن المحاكم خاضعة لسيطرة الرئيس أيضاً. كذلك رفضت وجود كل من زيلينسكي وبوروشنكو في جولة الإعادة.

ووفقاً لنتائج مفوضية الانتخابات الوطنية، فاز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي (41 عاماً)، الذي يلعب دور رئيس خيالي في مسلسل تلفزيوني شهير، فوزاً مريحاً على بترو بوروشينكو الذي احتل المركز الثاني.

ويخوض زيلينسكي وبوروشينكو سوياً جولة الإعادة في 21 أبريل/نيسان الجاري.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن يوليا تيموشينكو، التي كانت رمزاً ثابتاً في السياسة الأوكرانية لعقدين، تصدّرت السباق حتى قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي أجريت الأحد.

بينما قالت تيموشينكو إنها ستركز على الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في خريف 2019.