سياسة
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مفاوض الاتحاد الأوروبي: بريطانيا ستخرج من التكتل بدون اتفاق على الأرجح
أشار مفاوض الاتحاد الأوروبي إلى أن بريطانيا باتت قريبة من الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وأن الاتحاد، من جهته، مستعد لقبولها في الاتحاد الجمركي التابع له، أو إقامة علاقة معها مشابهة للعلاقة مع النرويج.
مفاوض الاتحاد الأوروبي: بريطانيا ستخرج من التكتل بدون اتفاق على الأرجح
ميشيل بارنيي: بريطانيا ما يزال بإمكانها قبول اتفاق ماي المتوقف / AA
2 أبريل 2019

قال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من‭‭ ‬‬التكتل ميشيل بارنيي، الثلاثاء، إن بريطانيا باتت في الأيام الأخيرة قريبة، على الأرجح، من الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وأضاف بارنييه أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول بريطانيا في الاتحاد الجمركي التابع له، أو إقامة علاقة معها مشابهة للعلاقة مع النرويج.

وفي كلمة ألقاها في بروكسل، بعدما رفض البرلمان البريطاني بدائل الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه إن بريطانيا لديها الآن ثلاثة خيارات قبل موعد خروجها من التكتل المقرر في 12 أبريل/نيسان.

وأضاف أن بريطانيا لا يزال بإمكانها قبول اتفاق ماي المتوقف، وأكد مجدداً أنه "السبيل الوحيد" لخروج بريطانيا من الاتحاد بشكل منظم.

وتابع بارنيه أن الخيارات الأخرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو تأجيل موعد الخروج لفترة طويلة، هي الأكثر ضرراً، وأن البرلمان البريطاني سيتحمل مسؤولية ذلك.

وسيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي وماي في بروكسل في 10 أبريل/نيسان لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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