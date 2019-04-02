لا تكاد الإدارة الأمريكية تتخذ قراراً يتعلق بصفقة مقاتلات F-35 مع تركيا، حتى تنقضه، إلى أن صار التردد سمة الإستراتيجية الأمريكية إزاء هذه الصفقة، وسط تقلبات كثيرة كانت تشوب دوائر صنع القرار في واشنطن خلال الأشهر الماضية، وهي الحالة التي ربما تكشف عمق التشتت والانقسام الذي بات يُحيط بسياسة الولايات المتحدة تجاه هذا الملف، وغيره.

مساء الإثنين، 1 أبريل/نيسان، كانت تركيا على موعد مع رسالة جديدة من الولايات المتحدة، مفادها أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت تعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل مُقاتلات F-35، مُلوّحة بأن التعليق مستمر إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها شراء منظومة S-400 الدفاعية الروسية.

صفقة مُقاتلات F-35 الأمريكية، التي تشارك تركيا في تصنيعها، مرّت بمنعطفات خطيرة خلال الفترة الماضية، إذ رجعت مصادر حالة التردد الأمريكي، إلى جهود واسعة النطاق تبذلها إسرائيل التي حصلت على عدد من المقاتلات نفسها قبل أشهر، لعرقلة الصفقة سعياً لتحقيق أهداف، أهمها الحفاظ على التقدم العسكري الإسرائيلي في المنطقة، إضافة إلى إقناع الولايات المتحدة بمنح تل أبيب حصّة تركيا في تصنيع المقاتلات، ما من شأنه أن يضخّ مزيداً من الأموال في الخزينة الإسرائيلية.

قرار أمريكي مُتأرجح

الموقف الأمريكي، لم يكُن موقفاً رافضاً لإتمام الصفقة فحسب، إذ كان التردد مسيطراً على المشهد في الآونة الأخيرة، فقد سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على تصريحه الخطي المتعلق بتسليم مقاتلات من طراز F-35 لتركيا، فيما أعلن المتحدث باسم مكتب برنامج الطائرات الهجومية المشتركة JSF التابع للبنتاغون جو ديلافيدوفا، قبل أسبوعين، أن المكتب أوشك على استكمال التحضيرات لتسليم تركيا مقاتلتين أخريين من الطراز نفسه.

وكانت الإدارة الأمريكية أمهلت تركيا أشهُراً عدّة بشكل غير رسمي، للرد على عرض لشراء منظومة باتريوت الأمريكية بسعر منافس لمنظومة S-400 الروسية، بيد أن المهلة انقضت قبل أسابيع، ولم تستجِب لها تركيا التي ظلّت متمسكة بصفقتها المُبرمة مع روسيا.

وقبل أيام شدّد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم إعطاء تركيا مقاتلات F-35 حال مضيها قدماً في شراء المنظومة الروسية.

تركيا تقرر

ورداً على الموقف الأمريكي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد تركيا بمقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها، "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصاً في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك التدريب بشأن هذه المقاتلات بالولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه لازدواجية معايير الدول التي تطالب تركيا بعدم إكمال الصفقة، بينما تصمت حيال دول أخرى تمتلك منظومة S-300 الدفاعية، مثل اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.

وقال وزيرالخارجيةالتركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا اتجهت للحصول على 400-S عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت من حلفاء غربيين.

وأعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أن بلاده تخطط لتسلُّم الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية في يوليو/تموز المقبل.

وأوضح أوقطاي أن تركيا تفعل ما تقتضيه مصالحها في ما يتعلق بمنظومة S-400، وهي من يختار ويتخذ القرار.

تداعيات اقتصادية

قال أندرو هانتر زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لوكالة رويترز، إن "تركيا ليست مجرد مشترٍ لمقاتلات F-35، لكنها شريكة في التصنيع، ومنع تسليم هذه الأنظمة يمثّل تصعيداً كبيراً من الولايات المتحدة لأن ذلك قد يكبد الجانبين تكاليف باهظة".

وتساهم 10 شركات للصناعات الدفاعية في تركيا بشكل كبير في مشروع تصنيع المقاتلات الأمريكية من طراز F-35، من بينها "أسيلسان وروكيتسان وتوساش-طاي وميكيس وكاليه".

وتلعب هذه الشركات التركية دوراً كبيراً في تزويد المشروع بالقطع والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن تأمين صيانة المحركات. ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وكانت وكالة أنباء بلومبيرغ حذّرت من إمكانية تضرر توريد المقاتلة F-35 وتوقف إنتاجها، في حال توقف تسليمها لتركيا.

وعَزَت الوكالة الأمريكية توقُّف التوريد إلى أن أهمّ قطع مقاتلة الجيل الخامس تُنتَج في تركيا.

وأوضحت أن تركيا هي المصدر الوحيد في العالم لبعض أجزاء المقاتلة، لا سيما معدات شاشة قمرة القيادة.

أيادٍ إسرائيلية

وفي ظل العلاقات المتينة، التي رسّختها إدارة ترمب مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، يرجِّح مراقبون أن التدخلات الإسرائيلية في الصفقة بين تركيا والولايات المتحدة، تساهم إلى حد بعيد في عرقلتها.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير سابق، أن المستوى السياسي والأمني في إسرائيل سبق أن أبدى مخاوفه من هذه الصفقة. وأشارت إلى أن تل أبيب سعت للتواصل مع الجهات الأمريكية المعنية في هذا الشأن.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تريد الحفاظ على كونها القوّة الكبرى والأكثر تميزاً في الشرق الأوسط، وهي تحقق ذلك من خلال مقاتلات F-35 التي حصلت عليها مؤخراً، وأشار إلى أن تل أبيب تخشى أن تكشف دول أخرى ماهية قدراتها العسكرية.

وأوضحت هآرتس أن إسرائيل سعت للتدخل في الصفقة بين أنقرة وواشنطن، وراقبتها من كثب خلال الفترة الماضية.

من جانبها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أنه إلى جانب الشق الأمني والعسكري، فإن تل أبيب تطمح إلى الربح المادي من خلال تعليق الصفقة بين الولايات المتحدة وتركيا، وذلك عبر السعي الدؤوب الذي تبذله لإقناع الإدارة الأمريكية بنقل مصانع المحركات الخاصة بمقاتلات F-35 من تركيا إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن عضو الكنيست يائير لبيد أشرف بنفسه على الموضوع، في حين بدأت شركات التصنيع الحربي الإسرائيلية التي تصنع جناحي المقاتلات بدراسة إمكانياتها لصناعة المحركات حال نقل حق صناعتها من تركيا إلى إسرائيل.

وقال مراسل TRT عربي في واشنطن محمد جمعة، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أن تعليق الصفقة سببه هو عدم تخلي تركيا عن صفقة S-400 مع روسيا". وأشار إلى أن "واشنطن وحلف الناتو يقولان إنهما يخشيان من تسريب أسرار عسكرية متعلقة بهذا الطراز من الطائرات"، وهو ما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية، وما من شأنه أن يؤكد وجود أيادٍ إسرائيلية خلف الموضوع.