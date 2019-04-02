تصنف بحيرة "مكا" بولاية قونية وسط تركيا كأحد أهم مراكز السياحة البيولوجية في العالم وواحدة من أقدم المعالم الطبيعية في المنطقة.

ويعود تاريخ البحيرة إلى ما قبل ثمانية آلاف عام، كما أن العلماء يعتقدون أنها تكونت نتيجة نشاطين بركانيين.

ومع هطول الأمطار في مواسم الشتاء، تتشكل برك مياه بحسب منسوب الهطول، وتتبلور تربتها، لتظهر بمظهر ساحر يحولها إلى ستديو طبيعي لهواة التصوير.

وقال رئيس قسم الجيولوجيا التطبيقية في كلية الهندسة الجيولوجية بجامعة قونية التقنية، البروفسور طاهر نالباتشيلار، إن بحيرة "مكا" من المناظر الطبيعية النادرة في تركيا عامة، ومنطقة حوض قونية بشكل خاص.

وأضاف أن مكا من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها زوار قونية، ومن الضروري حماية هذا الجمال الطبيعي.

وأشار إلى أنه "عند النظر إلى البحيرة من الأعلى، تظهر فراغات حولها تتوسطها نقطة تمتلئ بالمياه أو الثلوج في مواسم الشتاء، لتبدو أشبه بقلادة الحسد".

وأوضح البروفسور أن البحيرة تجف أحياناً بسبب قلة الأمطار، وبالتالي فإن مظهرها يتغير حسب منسوب مياه الأمطار.

ويتراوح الحد الأعلى لمياه "مكا" بين 10 و12 متراً، وحالياً يبلغ منسوب المياه فيها بضعة سنتيمترات فقط.

وقال نالباتشيلار إن "مكا" تمتلك إمكانيات كبيرة يجب استثمارها بشكل صحيح، عبر الترويج لها، لجذب مزيد من السائحين المحليين والأجانب إلى قونية والمناطق المحيطة بها.