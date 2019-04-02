قال المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي عمر جليك إنه "من الطبيعي الاعتراض على نتائج الانتخابات لحل التناقض بين محاضر النتائج وجداول الفرز"، داعياً إلى احترام حق الاعتراض.

وأكد جليك، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة، أنهم اكتشفوا تناقضاً واضحاً بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات في صناديق أنقرة وإسطنبول.

وأضاف "بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول عدم انسجام واضح".

وكانت البلاد شهدت الأحد تنافساً بين تحالفين رئيسيين، تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، وتحالف الأمة الذي شكله حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضان، في انتخابات محلية أُعلنت نتائجها مساء الأحد.

وأكد أن تركيا لديها خبرة كبيرة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وإطلاع الرأي العام على نتائج الانتخابات بكل شفافية ووضوح.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، علي إحسان ياووز، الإثنين، إن 17 ألفاً و410 أصوات فُرزت من 309 صناديق في مدينة إسطنبول، كانت لصالح حزبه، لكنها سُجّلت في خانة أحزاب أخرى.

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، التي جرت الأحد، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدرم، على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.

وكانت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية أظهرت فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لتحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.