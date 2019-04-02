قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي كوان، إن اللجنة ستمنح الوثيقة الرئاسية للفائزين في المدن والمناطق التي لم يتم فيها الاعتراض على نتائج الانتخابات المحلية.

وأوضح كوان في تصريح للصحفيين أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة أبلغت الأحزاب السياسية عن النتائج الأولية للانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

وأضاف أن مرحلة الاعتراض على نتائج الانتخابات المحلية بدأت الإثنين، وتستمر حتى الساعة 15:00 بعد ظهر الثلاثاء.

وأشار إلى أن فروع اللجنة العليا للانتخابات في أقضية الولايات التركية ستقيّم الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز اليومين، قبل أن تبدأ مرحلة الاعتراض لدى فروع اللجنة بالولايات.

وذكر أيضاً أن فروع اللجنة ستقوم بتقييم الاعتراضات لمدة يومين، قبل تقديم الاعتراضات إلى اللجنة العليا للانتخابات في المقر الرئيسي بأنقرة.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين مقابل 37.64% لتحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.