سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعدم شاباً فلسطينياً شمالي القدس
أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، الثلاثاء، في مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شاباً يُدعى علي عدوان، أُعدم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين.
الاحتلال الإسرائيلي يعدم شاباً فلسطينياً شمالي القدس
والدة الشاب علي عدوان خلال توديع ابنها الذي أعدمته قوات الاحتلال شمالي القدس المحتلة / Reuters
2 أبريل 2019

أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، الثلاثاء، في مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شاباً يُدعى علي عدوان 23 عاماً، أُعدم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين.

وأضافت في بيان صحفي، أن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي، قدّمت العلاج لثلاثة مصابين آخرين بالرصاص الحي.

وتناقلت وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيون مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لإعدام الشاب الفلسطيني. كما يُسمع في الفيديو أصوات إطلاق رصاص كثيفة وصرخات استغاثة من الأهالي.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قالت إن جيش الاحتلال سلمها صباح الثلاثاء جثمان الشاب علي عدوان، من مخيم قلنديا للاجئين بعد احتجاز جثمانه عدة ساعات، وأوضحت المصادر أن الجثمان نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي.

فيما قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية أطلقت فجر الثلاثاء النار على مركبة كان يستقلها عدوان، وأضاف الشهود إن الجثمان احتُجز لعدة ساعات.

وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت مخيم قلنديا، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

مصدر:AA
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