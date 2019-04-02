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الرئاسة الجزائرية تعلن اعتزام بوتفليقة الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته، والعدالة والتنمية التركي يتقدم بطعون على نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة.

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الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الانتخابية

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الإثنين، في بيان، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أبريل/نيسان الجاري، وسيتولى قبل ذلك إصدار "قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية". [وكالة الأنباء الجزائرية]

وأوضح المصدر الرئاسي أن بوتفليقة سيصدر قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية، بهدف ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق بداية من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. [وكالة الأنباء الجزائرية]

يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً) يحكم البلاد منذ العام 1999، وأصيب بجلطة دماغية في 2013، ويتنقل منذ ذلك الحين على كرسي متحرك، ومن النادر أن يُشاهَد في خطابات أو فعاليات رسمية. [TRT عربي]

"العدالة والتنمية" يعلن نيته التقدم بطعون على نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة

قال مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدرم إنه على الرغم من أن منافسه حصل على 25 ألف صوت أكثر منه في الانتخابات المحلية، التي أجريت الأحد، فإن "هناك 319 ألفاً و500 صوت ملغى، وهذه الأصوات تبلغ 10 أضعاف الفرق الذي بيني وبين منافسي، إضافة إلى كل ذلك توجد بعض التجاوزات والأخطاء"، مشيراً إلى أن هذا الفرق قد يغير النتيجة. [الأناضول]

وأضاف بن علي يلدرم، الإثنين، أن الحزب سيقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات وفقاً للأسس القانونية. وتابع يلدرم، في تصريح أدلى به للصحفيين، الإثنين، "نعرف كيف نقدم التهاني، ولكن الأمور لم تنتهِ بعد". [TRT عربي]

من جانبه، قال رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول بيرم شان أوجاك، إن المعطيات تُظهر فوز مرشح الحزب بن علي يلدرم في انتخابات بلدية إسطنبول. وأضاف "بغض النظر عن النتائج نحن سنحترمها، إنّ إرادة الشعب فوق رؤوسنا". [الأناضول]