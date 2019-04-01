أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، عن أمله في انعقاد قمة جديدة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الأشهر المقبلة بهدف تحقيق "خطوة أولى ملموسة" في اتجاه نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وقال بومبيو في مقابلة بثتها إذاعة محلية في بنسلفانيا إنه يأمل "في أن يلتقي ترمب وكيم مجدداً في الأشهر المقبلة لتحقيق خطوة أولى ملموسة أو خطوة كبيرة ملموسة على طريق نزع السلاح النووي"، لكنه أكد أنه يرغب في التزام "الحذر حين يتصل الأمر بتكهنات زمنية".

والتقى ترمب وكيم للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي، حيث ساهمت هذه القمة التاريخية في خفض التوتر بشكل كبير وأفضت إلى التزام ملتبس حول "نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

وجرت القمة الثانية نهاية فبراير/شباط في هانوي، لكنها انتهت بفشل على خلفية مطالبة بيونغ يانغ برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.

لكن الجانبين تعهدا باستئناف المباحثات على الرغم من أن بيونغ يانغ انتقدت واشنطن، وخصوصاً بومبيو، لعدم التوصل إلى اتفاق في فيتنام.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي حينها أن "الرئيس ترمب قال بوضوح إنه ليست هناك مهلة، قد نحقق تقدما تدريجياً، خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الوراء".