سياسة
1 دقيقة قراءة
مروحية أتاك التركية تثير الإعجاب في البرازيل
أثارت مروحية أتاك التركية إعجاب المسؤولين في البرازيل بعد أن قدمت عرضاً جوياً بجوار تمثال "المسيح الفادي" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلي جنوب شرقي البلاد.
مروحية أتاك التركية تثير الإعجاب في البرازيل
مروحية أتاك التركية / AA
1 أبريل 2019

أثارت مروحية أتاك التركية من طراز " T129" إعجاب المسؤولين في البرازيل بعد أن قدمت عرضاً جوياً بجوار تمثال "المسيح الفادي" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، جنوب شرقي البلاد، الإثنين.

وتستعد المروحية المصنوعة بإمكانات محلية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية المزمع تنظيمه بالمدينة خلال الفترة ما بين 2 - 5 أبريل/نسيان الحالي.

وأجرت المروحية التركية مناوراتها في مدينة تاوباتي البرازيلية في 27 مارس/آذار الماضي، برعاية قيادة الطيران البري البرازيلي.

وفي 28 من الشهر نفسه، أجرت مناورات في العاصمة برازيليا، بحضور قائد القوات البرية البرازيلي أنزو بيري، ونائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو ومسؤولين آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us