أثارت مروحية أتاك التركية من طراز " T129" إعجاب المسؤولين في البرازيل بعد أن قدمت عرضاً جوياً بجوار تمثال "المسيح الفادي" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، جنوب شرقي البلاد، الإثنين.

وتستعد المروحية المصنوعة بإمكانات محلية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية المزمع تنظيمه بالمدينة خلال الفترة ما بين 2 - 5 أبريل/نسيان الحالي.

وأجرت المروحية التركية مناوراتها في مدينة تاوباتي البرازيلية في 27 مارس/آذار الماضي، برعاية قيادة الطيران البري البرازيلي.

وفي 28 من الشهر نفسه، أجرت مناورات في العاصمة برازيليا، بحضور قائد القوات البرية البرازيلي أنزو بيري، ونائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو ومسؤولين آخرين.