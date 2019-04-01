سياسة
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المفوضية الأوروبية تشيد بالمشاركة العالية في انتخابات تركيا المحلية
أشادت المفوضية الأوروبية بالعملية الانتخابية التي جرت، الأحد، في عموم تركيا لاختيار مرشحي الإدارات المحلية، وأكدت أنها تنتظر التقرير النهائي لمراقبي المجلس الأوروبي الموجودين بأنقرة.
المفوضية الأوروبية تشيد بالمشاركة العالية في انتخابات تركيا المحلية
الانتخابات المحلية التركية شهدت نسبة مشاركة مرتفعة / AA
1 أبريل 2019

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش "إن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات المحلية بتركيا، تُظهر اهتمام الناخبين بالديمقراطية".

وأشارت المتحدثة، في الموجز الصحفي، الصادر الإثنين، إلى أنهم يولون أهمية للتقييم الأولي لهيئة مراقبي مجلس أوروبا الموجودين في تركيا لمراقبة الانتخابات، مؤكدة أنهم ينتظرون النتيجة النهائية.

وكان وفد أوروبي مراقب للانتخابات المحلية التركية أشاد بالمشاركة الضخمة في الانتخابات، وفقاً للأناضول.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات لاختيار رؤساء بلديات المدن والأقضية وأعضاء مجالسها بالإضافة إلى مخاتير الأحياء ولجان الحكماء، لولاية تستمر 5 سنوات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 84.5% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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