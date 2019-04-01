قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش "إن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات المحلية بتركيا، تُظهر اهتمام الناخبين بالديمقراطية".

وأشارت المتحدثة، في الموجز الصحفي، الصادر الإثنين، إلى أنهم يولون أهمية للتقييم الأولي لهيئة مراقبي مجلس أوروبا الموجودين في تركيا لمراقبة الانتخابات، مؤكدة أنهم ينتظرون النتيجة النهائية.

وكان وفد أوروبي مراقب للانتخابات المحلية التركية أشاد بالمشاركة الضخمة في الانتخابات، وفقاً للأناضول.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات لاختيار رؤساء بلديات المدن والأقضية وأعضاء مجالسها بالإضافة إلى مخاتير الأحياء ولجان الحكماء، لولاية تستمر 5 سنوات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 84.5% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.